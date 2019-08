Cidades Moradores reclamam de desobstrução de viela em Campinas Prefeitura de Goiânia retirou portão que limitava via. Vizinhança diz que barreira estava no local havia cerca de 30 anos

Moradores de uma viela na Avenida Sergipe, localizada no Setor Campinas, em Goiânia, ficaram surpresos no fim da última semana com a chegada da Prefeitura para a retirada de um portão que restringia a passagem da via. Os residentes dos cinco lotes questionam a remoção e garantem que o fechamento da via que dá acesso às casas foi uma escolha dos próprios inquilinos, e s...