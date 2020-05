Cidades Moradores reclamam de descarte inadequado de EPIs perto do HCamp, em Goiânia Em uma das residências, o proprietário chegou a colocar uma placa para pedir que máscaras não sejam dispensadas ali.

Atualizada às 19h09 Moradores do Parque Acalanto, em Goiânia, reclamam do descarte inadequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) nos arredores do Hospital do Servidor Público Fernando Cunha Júnior, que atualmente funciona como Hospital de Campanha para Enfrentamento ao Coronavírus (HCamp). Em imagens registradas na tarde desta quarta-feira (13) ...