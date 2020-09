Cidades Moradores reagem a corte de árvores no Setor Sul, em Goiânia Retirada de espécimes virou motivo de contenda em prédio residencial. Síndica conseguiu autorização, mas condôminos afirmam que exemplares são saudáveis

Um morador do condomínio Superquadra, localizado na Rua 10-A do Setor Sul se acorrentou a uma mangueira neste domingo (13) para impedir a retirada do exemplar pela Companhia de Urbanização de Goiânia. O prédio, que existe há décadas, é rodeado por diversas árvores em uma calçada larga. Os espécimes garantem sombra inclusive para um parquinho infantil. Agora, um nov...