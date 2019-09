Cidades Moradores próximos a GO-210, em Santa Helena de Goiás são evacuados devido incêndio O fogo de grandes proporções em uma fazenda se aproximou da rodovia estadual. Relatos dão conta que as chamas chegaram até um caminhão de óleo, que pegou fogo e acabou explodindo; Pista foi interditada por algumas horas e famílias saíram de casa

Atualizada ás 19h25 Famílias ligadas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) entre Santa Helena de Goiás e Turvelândia, na Região Sul de Goiás deixaram as casas, por risco de serem alcançadas por incêndio de grandes proporções. De acordo com o soldado Tavares, do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, a situação está controlada, m...