Cidades Moradores próximos a GO-210 em Santa Helena de Goiás são evacuados devido a incêndio Fogo com grande proporção alastra em rodovia e Corpo de Bombeiros retira pessoas de casas; Fumaça também atrapalha visibilidade de motoristas que passam pela área

Moradores próximos a GO 210, em Santa Helena de Goiás, tiveram que sair de casa devido a um incêndio de grande proporção na área, nesta quarta-feira (18). De acordo com o soldado Tavares, do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, a situação está controlada, mas ainda há focos em frente à Usina Santa Helena, próximo ao córrego Campo Alegre. Por conta de uma forte fumaça...