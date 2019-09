Cidades Moradores organizam ato pela saúde de prefeita de Doverlândia Zilda de Rezende, a Zildinha, continua internada em estado grave depois de cair de mula durante cavalgada

Moradores de Doverlândia, 400 km de Goiânia, vão realizar um ato pela saúde da prefeita da cidade, Zilda de Rezende Araújo Machado (MDB), que está internada em estado grave, após cair de uma mula durante a 6ª Queima do Alho, evento tradicional do município, no último sábado (31). O grupo deve se reunir nesta segunda-feira (2) em frente ao prédio da prefeitura. ...