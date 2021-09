Cidades Moradores notam seca precoce do Rio Araguaia Imagens mostram trechos praticamente sem águas. Prefeito de Aragarças afirma que em alguns locais é possível atravessar a pé a divisa com o Mato Grosso

A seca do Rio Araguaia chegou mais cedo neste ano. Pelo menos é o que moradores e pescadores que frequentam diversos pontos do manancial têm percebido. Nesta semana a moradora e comerciante de Aruanã Márcia Mendes disse ter percebido o avanço das praias. “Os barcos passam por aqui e quem não conhece, bate com o motor nas pedras ou nos bancos de areia.” Presidente do comitê...