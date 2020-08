Cidades Moradores fazem carreata contra morte de animais em condomínio Dezenas de pessoas se reuniram para pedir investigação da morte de oito animais mortos desde o ano passado. Polícia Civil informou que já está apurando o caso

Inconformados com a morte de pelo menos oito gatos desde o ano passado, moradores de um condomínio de Goiânia decidiram se mobilizar para pedir providências e investigação à gestão do local e às autoridades policiais. A administração do residencial informou que apoia o movimento e que, mesmo sem ter poder de apuração, tem colaborado com a Polícia Civil, que já está a...