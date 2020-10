Cidades Moradores do Jardim Imperial, em Aparecida, reclamam de lixo e entulho Prefeitura informou que vai mandar equipe no local e que existe número para denúncia de descarte ilegal nas ruas da cidade

A Rua Dom Pedro II, no Jardim Imperial, em Aparecida de Goiânia, está tomada pelo lixo. O endereço está tem sido usado, de maneira ilegal e irregular, como espaço para de descarte irregular de lixo doméstico, entulho e até de animais mortos. Moradores da região reclamam do mal cheiro e dos problemas que podem acontecer a partir de agora, com a chegada das chuvas, como a...