Cidades Moradores do Jaó em Goiânia questionam duplicação de via A Rua da Divisa, que liga o setor ao Santa Genoveva e à BR-153, passa por uma Área de Preservação Ambiental onde existem várias minas d’água. Aumento de veículos preocupa

Moradores do Setor Jaó, em Goiânia, estão mobilizados para tentar impedir a duplicação da Rua da Divisa, a via que liga a BR-153 ao bairro e ao Setor Santa Genoveva. Eles temem que as obras causem não somente um grande impacto no trânsito, mas também no meio ambiente. Os serviços anunciados em maio pela Prefeitura da capital devem atingir a Área de Preservação Permanente (APP...