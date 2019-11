Cidades Moradores de rua ganham manhã de atenção e dignidade em Goiânia Projeto desenvolvido por empresa em parceria com a Prefeitura de Goiânia, Beleza nas Ruas será realizado neste domingo no Cepal do Setor Sul

A manhã deste domingo, 1º de dezembro, será um dia diferente para moradores de rua de Goiânia. No Cepal do Setor Sul eles serão alvos do projeto Beleza nas Ruas, uma ação inédita promovida por uma empresa goiana em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas). Das 8h30 às 11h30, cerca de 200 pessoas vão receber atenção e cuidados especiais. A ideia vem sen...