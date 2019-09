Cidades Moradores de regiões que recebem Força Nacional em Goiânia citam violência e falta de poder público Quem vive nas regiões Noroeste e Oeste de Goiânia, foco de projeto de segurança do Governo Federal, conta sobre a realidade de seus bairros

A reportagem do POPULAR conversou com moradores das regiões de Goiânia que receberam reforço policial da Força Nacional para entender seus principais problemas. Os relatos são de melhora de poder aquisitivo nos últimos anos, mas de permanência da cooptação de jovens para o crime organizado e de falta de presença do poder público em diferentes áreas. Marcos Nogueira, 26 ...