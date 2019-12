Cidades Moradores de Professor Jamil estão sem água Saneago afirma que motivo é a falta de energia elétrica nas Estações de Tratamento de Água (ETA) da cidade

Moradores de Professor Jamil, no Sul do Estado, ficaram sem o abastecimento de água nesta quarta-feira (11). Segundo a Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago), a razão é a falta de energia elétrica na Estações de Tratamento de Água (ETA) da cidade ao longo do dia. A Enel Distribuição Goiás informou que o fornecimento de energia elétrica em Professor Jamil ...