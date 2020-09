Cidades Moradores de Nerópolis protestam contra desativação de terminal de ônibus Devido a manifestação, a GO-080 está congestionada

Atualizada às 12h49. Moradores de Nerópolis fazem no final da manhã desta terça-feira (1º) uma manifestação devido à desativação do terminal de ônibus na cidade. Por causa do protesto, a GO-080 está congestionada. A Polícia Militar acompanha a movimentação. Em nota, a Companhia Municipal de Transportes Coletivos (CMTC) explicou que desde o dia 15 de agosto...