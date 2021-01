Cidades Moradores de Manaus se aglomeram em fila por cilindro de oxigênio

Um formigueiro de gente se formou e não arreda o pé de uma esquina do distrito industrial de Manaus. Em volta de um típico galpão de aspecto deteriorado, a concentração de pessoas que se protegem da Covid-19 apenas com máscaras no rosto busca, numa fila interminável, o ar que os seus familiares já não têm -seja nos hospitais ou em casa. A cena é dramática e...