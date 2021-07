Cidades Moradores de Goiânia reclamam de dificuldade para agendar vacinação contra Covid Secretaria Municipal de Saúde informou que, com a chegada de novas remessas, sistema voltará à normalidade e que agendamentos podem ser realizados para este sábado (17) e para a próxima segunda-feira (19)

Moradores de Goiânia têm relatado dificuldades para conseguir agendar a vacinação contra Covid-19 no aplicativo 24 horas e no site da Prefeitura da capital nesta sexta-feira (16), quando o agendamento foi retomado após o município receber uma remessa com 17,4 mil doses da Astrazeneca. Com a chegada dos imunizantes, a vacinação da primeira dose contra a Covid-19 será r...