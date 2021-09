Cidades Moradores de Goiânia e Aparecida relatam falta de água nesta terça-feira (21) A interrupção do abastecimento foi provocada por um reparo realizado em uma adutora de grande porte localizada no Setor Vila Nova, na segunda-feira (20)

Moradores de vários bairros de Goiânia e Aparecida relataram falta de água nesta terça-feira (21). A interrupção do abastecimento foi provocada por um reparo realizado em uma adutora de grande porte localizada no Setor Vila Nova, na segunda-feira (20). A previsão, segundo a Saneago, era de que o bombeamento fosse retomado no mesmo dia, o que não ocorreu. É import...