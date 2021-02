Cidades Moradores de Ceres fazem ato pedindo transparência na investigação das vacinas contra Covid-19 De acordo com representante do Ministério Público, cargos falsos foram criados para que parentes de donos de estabelecimentos de saúde pudessem receber o imunizante

Atualizada às 10h59. Moradores de Ceres, município do Vale do São Patrício, a 180 km de Goiânia, decidiram realizar na tarde desta segunda-feira (15) uma manifestação diante da Secretaria Municipal de Saúde local pedindo transparência sobre o caso das vacinas contra Covid-19 que teriam sido aplicadas de forma irregular em um grupo de pessoas da cidade. De acordo com...