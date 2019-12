Cidades Moradores de bairros de Aparecida reclamam que continuam sem água Reclamações são de moradores do Jardim Luz, da Vila Maria e do Jardim Mont Serrat

Pelo menos três bairros da região norte de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, continuam com o abastecimento comprometido ou sem água, no início da manhã desta sexta-feira (6). As reclamações são de moradores do Jardim Luz, da Vila Maria e do Jardim Mont Serrat. Uma moradora da Vila Maria, que pediu para não ser identificada, contou que a água...