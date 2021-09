Cidades Moradores da ocupação no Estrela Dalva II recebem 1ª dose da vacina contra Covid nesta sexta (10) Após reportagem do O POPULAR, a Prefeitura de Goiânia iniciou uma nova estratégia de imunização com foco nas áreas de invasão da capital, para atender a população mais vulnerável

“Quando conseguia agendar, o local era muito longe e não tinha como eu me locomover”. Apesar do alívio em receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19, a Maria do Rosário, assim como muitas outras pessoas que moram em regiões periféricas de Goiânia, teve dificuldades no acesso ao imunizante. Aos 49 anos, a mulher, que tem mobilidade reduzida, foi uma das pessoas vacinadas nesta sexta-feira (10), do Setor Estrela Dalva II, região Nor...