Cidades Moradores convivem com lama em desvio após bloqueio em Goiânia Bueiro apresentou problemas e provocou danos em pista. Alternativa de acesso está em más condições de trafegabilidade

Moradores do Setor Chácaras de Recreio Samambaia, na região Norte de Goiânia, estão praticamente ilhados desde a interdição da Avenida Samambaia, que dá acesso ao bairro. A passagem pelo trecho da via foi bloqueada no último dia 25. Dois dias antes, a Defesa Civil anunciou a possibilidade de rompimento da barragem que fica na área. Com a situação, quem vive na região ou trabalha nas redondezas pede ajuda para uma solução ...