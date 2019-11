Cidades Moradora de rua é morta a tiros após pedir R$ 1, em Niterói Suspeito alega que mulher estaria tentando roubá-lo e que agiu em legítima defesa; imagens da câmera de segurança mostram, no entanto, que não houve tentativa de assalto

Uma moradora de rua foi morta a tiros no centro de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, depois de pedir esmola a um homem. O crime aconteceu na madrugada do último sábado (16) e foi registrado por câmeras de segurança. Aderbal Ramos de Castro foi preso nessa terça-feira (19). Segundo a polícia, Zilda Henrique dos Sa...