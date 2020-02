Cidades Moradora de rua é morta a facadas em Goiânia Denúncia anônima aponta um jovem de 19 anos como possível autor

Uma mulher de aproximadamente 60 anos, em situação de rua, foi assassinada a facadas no início da manhã deste sábado (1), no Setor São Judas Tadeu, em Goiânia. A vítima foi atingida no peito e morreu ainda no local. Pouco tempo após o homicídio, uma denúncia anônima apontou que o possível autor seria um jovem de 19 anos, que teria sido visto limpando a faca...