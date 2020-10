Cidades Moradora de condomínio de luxo pede que hamburgueria substitua entregador negro por branco Estabelecimento divulgou mensagens por meio do Instagram e disse ao comprador que “não tolera racismo”

“Esse preto não vai entrar no meu condomínio. Mandar (sic) outro motoboy que seja branco. Eu não vou permitir esse macaco”. Estas foram as frases que uma hamburgueria recebeu durante uma tentativa de entrega no Condomínio Aldeia do Vale, em Goiânia. O fato aconteceu na noite desta segunda-feira (26) e foi divulgado por meio das redes sociais oficiais do estabelecimento H...