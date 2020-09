Uma mulher moradora do bairro Aeroporto Sul, em Aparecida de Goiânia, está em busca de ajuda depois de ter perdido tudo em um incêndio.

A costureira Divina Aparecida Teixeira Nunes, de 49 anos, foi obrigada a sair de casa, na madrugada de segunda-feira (28), apenas com a roupa do corpo quando o fogo tomava conta do local. Além de todos seus pertences pessoais, também foi destruída sua principal ferramenta de sustento, a máquina de costura.

“Parece que foi o fogão a lenha, que ela não apagou direito. Ficou uma brasinha que provocou o fogo e tomou grandes proporções”, disse Andressa Hipólito de Sousa, namorada de um sobrinho de Divina, a respeito das causas do incêndio.

De acordo com ela, nenhum pertence de Divina, exceto por uma bíblia, sobreviveu ao fogo. “Queimou tudo. Não sobrou nada. Ela não tem nem como trabalhar agora”, relata. Desde o incidente, Divina está morando com os pais, que são idosos e vivem de aposentadoria.

“Ela está precisando muito de uma máquina de costura, além de roupa, alimentos e qualquer ajuda”, afirma Andressa.

Interessados em ajudar podem ligar para (62) 3578-3445, número da casa dos pais da Divina.