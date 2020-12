Cidades Morador de rua ganha ‘dia de beleza’ em Goiânia, viraliza na internet e reencontra irmã após 10 anos Maria Guimarães, de Brasília, viu o irmão em uma reportagem publicada no G1 Goiás sobre a transformação de João e veio até Goiânia para reencontrá-lo

O ‘banho de loja’ que o morador de rua João Coelho Guimarães ganhou viralizou nas redes sociais nesta semana e chegou até uma irmã que não o via havia 10 anos. Maria Guimarães, de Brasília, viu o irmão em uma reportagem publicada no G1 Goiás sobre a transformação de João e veio até Goiânia para reencontrá-lo. Maria pegou a estrada com esperança de levar o irmão ...