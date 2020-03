Cidades Morador de rua é encontrado morto com ferimentos na cabeça, no Centro de Goiânia Caso será investigado pela Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH)

Um morador de rua de aproximadamente 30 anos foi encontrado morto, na manhã desta segunda-feira (30), no cruzamento das avenidas Goiás e Anhanguera, no Centro de Goiânia, após uma denúncia anônima. A vítima tinha um ferimento na cabeça, mas não há informações sobre a arma que teria sido utilizada no crime. O caso será investigado pela Delegacia Estadual de Investigações d...