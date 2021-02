Cidades Morador de prédio no Parque Amazônia, em Goiânia, é filmado humilhando zelador Confusão teria começado quando um cano da bomba que leva a água para os apartamento quebrou

Um morador de um prédio no Parque Amazônia, em Goiânia, foi filmado na tarde do último sábado (13) humilhando um zelador após o condomínio enfrentar um problema no fornecimento de água. Em uma imagem feita por imagens de câmera de segurança, é possível ver o homem tentando intimidar e proferindo xingamentos contra o funcionário. De acordo com o zelador, Eduardo José F...