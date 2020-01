Cidades Morador de Pontalina conta como salvou mulher após rompimento de represa: "Agarrei ela pelo vestido" João Batista da Silva, de 57 anos, conseguiu salvar a si e a companheira graças a um arame que havia amarrado em uma árvore. "Foi a nossa salvação", disse. Barragem que rompeu fica a um quilômetro da zona urbana

Morador do Setor Bujuí II, em Pontalina (GO), João Batista da Silva, de 57 anos, conta o drama vivido no momento em que uma represa se rompeu na zona rural da cidade, levou a sua casa e quase levou a sua vida e a de sua companheira. "Agarrei ela pelo vestido e segurei", contou. O setor é um dos dois da cidade de Pontalina que foram atingidos pela água da rep...