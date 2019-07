Cidades Morador arranca do quintal de casa em Goiânia cará gigante com mais de 40 kg O dono do imóvel contou que foi retirar o tubérculo com uma faquinha, mas precisou chamar um funcionário para ajudar

Um cará de 41 quilos. Foi o que o empresário Emival Ferreira Borges, de 66 anos, encontrou no quintal da casa dele em Goiânia. O morador relatou que tentou retirar o tubérculo com uma faquinha, mas se surpreendeu com o tamanho do alimento e precisou da ajuda de um funcionário para poder retirar. “Nunca tinha visto um cará grande assim!”, afirmou o morador ao site G1 G...