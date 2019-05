Cidades Monomotor que parou a GO-070 já fez outros pousos forçados Relatórios apontam que aeronave, que havia saído da manutenção, já apresentou problemas com motor em 2012 e 2013 em cidade no Pará

Um piloto fez um pouso forçado de um monomotor com mais duas pessoas dentro no km 37 da GO-070, em Inhumas, região metropolitana de Goiânia. Apesar do susto, ninguém se feriu. O avião – um EMB-711b “Corisco” – foi “empurrado” até o estacionamento de caminhões de uma fábrica de ração e no final da tarde levado por um caminhão para ser analisado. Levantamento feito p...