Cidades Momento da morte de Murilo Ramos não foi esclarecido Tempo decorrido para localizar corpo prejudicou perícia que poderia contribuir para saber se ele foi atacado ainda dentro do carro

A conclusão do inquérito policial sobre o assassinato do estudante Murilo Ramos, de 25 anos, não conseguiu responder as circunstâncias em que ele foi morto e se ao ser deixado em uma fazenda de milho na GO-560, na zona rural de Anápolis, ele estava ou não vivo. Outro inquérito aberto na mesma época investiga como se deu a morte dos quatro suspeitos durante ação pol...