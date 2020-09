Cidades Modelo de ocupação urbana influencia calor, diz pesquisa da UFG Estudo fez medições em diferentes espaços de Goiânia e verificou que locais sem vegetação ou estrutura que absorva radiação solar têm tempo mais árido e quente

O clima quente e o tempo seco de Goiânia, especialmente nesta época do ano, são de conhecimento e sofrimento gerais, mas pode ser ainda pior dependendo do local em que se mora. Bairros que não possuem áreas de vegetação ou parques e que não há equipamentos que protegem as ruas da insolação direta apresentam maiores temperaturas e umidades relativas do ar mais baixas ...