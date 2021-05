Cidades Modelo de Goiás morre em acidente de carro em Amorinópolis O marido de Taynnara sofreu apenas alguns ferimentos e foi encaminhado para o hospital da região

A blogueira e modelo, Taynnara Melo, de 27 anos morreu na tarde deste sábado (8). O carro em que ela estava com o marido Rudson Figueiredo Martins, de 30 anos, capotou na estrada de Amorinópolis, localizada na região noroeste de Goiás. O Corpo de Bombeiros esteve no local para atender as vítimas, mas a jovem estava sem vida. Já o marido dela sofreu apenas alguns...