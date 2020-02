Cidades Modelo cívico-militar aposta na disciplina, indica manual do MEC Manual reforça regras de comportamento e ensino de valores humanos no rendimento dos alunos

O comportamento do estudante matriculado em uma escola cívico-militar (Ecim) terá tanto peso quanto o aprendizado adquirido em sala de aula, conforme indica manual elaborado pelo Ministério da Educação (MEC) que começou a ser distribuído às secretarias estaduais da educação que aderiram ao programa. As atitudes do aluno serão classificadas de 10 a 0, recebendo conceitos como ...