Cidades Mobilizações tentam fazer frente à fome em Goiás Pessoas, grupos de amigos e organizações estruturadas estão empenhadas para combater a falta de alimento que ficou escancarada com as limitações impostas pela pandemia

Há pouco mais de um ano, quando a pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2) aportou no País, nem de longe a sociedade brasileira poderia imaginar a extensão do rastro de insegurança alimentar e de dor física e emocional que ela carregaria. De lá para cá, com a definição de medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19 e a suspensão em 2020 do auxílio emergencial, a ...