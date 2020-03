Cidades Mobilização pela restauração de painel danificado de Frei Confaloni em Goiânia Lista de assinaturas corre em grupos de mensagens e na internet. Além da recuperação do afresco no antigo prédio da Celg que foi coberto por tinta, a ideia é transferi-lo de local

Produtor cultural e biógrafo de Frei Nazareno Confaloni, PX da Silveira abriu uma lista de assinaturas em prol da recuperação do painel do artista plástico italiano que foi danificado por camadas de tintas no antigo prédio da Centrais Elétricas de Goiás (Celg), na Avenida Anhanguera, Setor Oeste, no mês de fevereiro. O prédio, que pertence a empresas privadas e estava ...