Cidades Mobilização em Goiânia contra cortes na Educação e reforma da Previdência está marcada para 16h Manifesto marcado para esta quinta-feira (30) em todo Brasil terá concentração na Praça Universitária e segue até a Praça Cívica no final da tarde. Manifestação do dia 15 de maio reuniu milhares de pessoas

Está marcada para as 16 horas desta quinta-feira (30) a mobilização em Goiânia contra os cortes na Educação anunciados pelo governo federal. A mobilização também é contrária à reforma da Previdência, que vem sendo discutida desde o início da gestão do presidente Jair Bolsonaro (PSL). O ponto marcado para o encontro é a Praça Universitária e, assim como ocorreu no dia 1...