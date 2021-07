Cidades Mister Anápolis morre aos 27 anos após acidente de moto neste domingo Raphael Almeida estava em uma moto e colidiu com um carro na GO-437, próximo ao município de Silvânia

O modelo e engenheiro civil, Raphael Almeida, 27 anos, morreu na manhã deste domingo, 4 de julho, após colidir com a moto que pilotava em um carro, no GO-437, na altura da cidade de Gameleira de Goiás. Segundo a equipe do corpo de bombeiros da cidade de Silvânia, que atendeu a ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 8h30min e, ao chegarem no local, con...