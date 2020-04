Neste sábado (4), no final do dia, o padre Welinton Silva, missionário redentorista, celebrou uma missa no alto da Serra Dourada, na cidade de Goiás. Embora o Parque Estadual da Serra Dourada esteja fechado ao público neste período de quarentena, foi solicitada uma autorização especial para que a celebração fosse realizada a pedido do provedor da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos, Rafael Lino. O objetivo da missa foi abençoar a antiga capital e o estado de Goiás durante a fase da pandemia do Covid-19.

No alto da Serra Dourada, além do padre Welinton, estavam presentes apenas Rafael Lino e o fotógrafo André Albuquerque de Sá. A bênção foi feita com a imagem de Nossa Senhora de Santan'na, padroeira de Goiás.

Durante a missa, Rafael usou o balandrau, um sobretudo roxo de capuz que se joga por cima das roupas civis. A vestimenta é própria das irmandades dos Passos no mundo. Rafael Lino é o 159° provedor da irmandade na cidade de Goiás. fundada em 1745 pelo padre açoriano João Perestello de Vasconcelos Espíndola.

Este ano, em razão da pandemia do coronavírus, as tradicionais celebrações da Semana Santa em Goiás estão suspensas.