O 41º Encontrão de Oração da Renovação Carismática Católica (RCC) de Goiânia foi encerrado neste domingo (25) com a celebração de uma missa por dom José Chaves, bispo emérito da diocese de Uruaçu. O evento, realizado no Ginásio Goiânia Arena, aconteceu nos dois dias do fim de semana entre as 8 e 18 horas e teve como tema: “O amor de Deus foi derramado em nossos coraç...