Missa de sétimo dia de Antônio Maia, do Grupo Saga, será realizada nesta quarta (29)

Será realizada, na noite desta quarta-feira (29), a missa de sétimo dia do empresário Antônio Ferreira Maia na Paróquia Nossa Senhora Rosa Mística, na avenida T-10, no setor Bueno, em Goiânia. Aos 86 anos, Antônio Maia morreu em decorrência da doença de Alzheimer na última quinta-feira (24). Ele é um dos fundadores do Grupo Saga e era conhecido pelos funcionários como T...