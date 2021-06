Cidades Missa de Corpus Christi em Goiânia tem distribuição de senhas e regras mais rígidas Solenidade, que já chegou a reunir milhares de pessoas, precisou organizar acesso para evitar aglomeração

Solenidade de Corpus Christi na Paróquia Nossa Senhora da Assunção não deixou a tradição do tapete de serragem de lado. Neste ano, por conta da pandemia do coronavírus, ele foi montado por poucos fiéis que chegaram à igreja às 4 horas desta quinta-feira (3). Isso para que no início da solenidade, às 8 horas, ele já estivesse pronto. O tapete de 20 metros leva até a ...