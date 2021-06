Cidades Missa de 7º Dia do médico Anis Rassi será realizada neste sábado (12) Evento serão transmitido pelo perfil da igreja São Nicolau no Facebook

Será realizada neste sábado (12) a Missa de 7º Dia do médico cardiologista Anis Rassi. O evento será realizado às 10h, na Igreja São Nicolau, na Avenida República do Líbano, em Goiânia. Devido às restrições motivadas pela pandemia, haverá limitação de presenças. A missa também será transmitida pelo perfil da igreja no Facebook. Anis Rassi faleceu na madrugad...