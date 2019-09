Cidades Missa de 7º dia do cardiologista Abrahão Afiune Neto será na Igreja São Nicolau Médico teve falência múltipla de órgãos na quarta-feira (4)

A missa de sétimo dia do médico cardiologista Abrahão Afiune Neto será realizada na próxima sexta-feira (13), às 19h, na Igreja São Nicolau, no Setor Oeste. A informação é da comunicação do Hospital do Coração Anis Rassi. O profissional faleceu aos 67 anos, no dia 4 de setembro, ao ter falência múltipla de órgãos. Abrahão era casado com Isabel Maria, com quem teve t...