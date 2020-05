Cidades Ministro lamenta 10 mil óbitos

Em meio ao silêncio do presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde, Nelson Teich, usou suas redes sociais neste domingo (10) para lamentar as 10 mil mortes em decorrência da Covid-19, marca atingida no dia anterior. “Hoje é um dia marcado por sentimentos muito distintos: o sentimento especial de dia das mães e o sentimento que reflete o sofrimento e a triste das ma...