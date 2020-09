Cidades Ministro efetiva interino no comando do ICMBio Coronel da Polícia Militar de São Paulo Fernando Cesar Lorencini assume posto que cuida de unidades de conservação

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, decidiu efetivar o presidente interino do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o coronel da Polícia Militar de São Paulo Fernando Cesar Lorencini. Lorencini vai substituir o coronel Homero Cerqueira, exonerado no mês passado após entrar em atrito com o ministro Salles. Será, portanto, o segundo ...