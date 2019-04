Vida Urbana Ministro do STM nega liberdade a militares presos após fuzilamento de músico Evaldo Rosa dos Santos, de 46 anos, foi alvejado no último domingo com 80 tiros

O ministro Lúcio Mário de Barros Góes, do Superior Tribunal Militar (STM), decidiu nesta sexta-feira (12) negar o pedido de liberdade de nove militares presos pelo assassinato do músico Evaldo Rosa dos Santos, de 46 anos, alvejado no último domingo com 80 tiros. Para o ministro, não há "aparência de ilegalidade" na decisão que determinou a prisão dos militares. O carro...