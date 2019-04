Vida Urbana Ministro do STJ prorroga prazo de internação hospitalar de João de Deus Nefi Cordeiro concedeu mais dez dias para que o médium continue o tratamento contra pneumonia

O prazo de internação do médium João de Deus no Instituto de Neurologia de Goiânia foi prorrogado por mais dez dias pelo ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Réu por violação sexual e estupro de vulnerável, João de Deus deixou o Complexo Prisional, em Aparecida de Goiânia, exatamente um mês atrás, em 22 de março, para ser internado na unidade d...