Cidades Ministro do Meio Ambiente traça diretriz para conferência Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas está marcada para novembro, em Glasgow, na Escócia

O Ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, se reunirá nesta quarta-feira (4) com o presidente da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021 (Cop26), Alok Sharma, para discutir detalhes da participação do Brasil no evento, em novembro, a ser realizado em Glasgow, Escócia. Na última semana, Joaquim Leite afirmou, em reunião com ministros de cerca ...